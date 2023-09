POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE, Donnerstag, der 28.09.2023, 20:40 Uhr. Eine 52 jährige PKW Fahrerin aus Bodenfelde befuhr die Wiesenstraße in Richtung Alleestraße. In Höhe der Unfallstelle übersah sie beim Abbiegevorgang einen 53 jährigen PKW Fahrer aus Wesertal, der sich im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1750 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

