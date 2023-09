POL-NOM: Unfall durch die tief stehende Sonne

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 24.09.2023 ein schwarz-weißes Pedelec der Marke Fischer. Das Rad war im Zeitraum zwischen 11.00 - 17.30 Uhr im Bereich hinter der Biogasanlage/Tiedexer Feld in Einbeck durch den Geschädigten gesichert abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Eventuelle Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung. Rückfragen bitte an: ...

