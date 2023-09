Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kunde im Supermarkt bestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.09.2023; 15:08 Uhr

Am Freitagnachmittag vergaß ein Kunde eines Supermarktes am Hubeweg sein Portemonnaie im Ein-Ausgangsbereich, nachdem er seinen Einkauf verstaut hatte. Dies wurde von einer weiteren Kundin beobachtet. In einem für sie unbeobachteten Augenblick nahm die Frau das Portemonnaie an sich und suchte die Kundentoilette auf. Hier entnahm sie das Bargeld in Höhe von 570,- Euro und warf die Geldbörse im Anschluss in einen vor dem Gebäude befindlichen Mülleimer. Die Tathandlung wurde vom Supermarkt per Video aufgezeichnet und anschließend vom Ladendetektiven der Einbecker Polizei mitgeteilt. Ein Beamter erkannte die videografierte und bereits polizeilich bekannte Täterin. Im Anschluss wurde diese an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und ihr die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahl bekanntgegeben. Die 54jährige Einbeckerin gestand die Tat und händigte noch 500,- Euro des entwendeten Bargeldes wieder aus. 70,- Euro hatte sie bereits ausgegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell