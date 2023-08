Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Zwei Unfälle auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit- Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (28.08.2023) ist es auf einem Parkplatz in der Straße "An der Klosterkoppel" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine 56-jährige Elmshornerin parkte ihren Hyundai um 07:00 auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit und bemerkte um 13:30 Uhr einen Schaden im Heckbereich.

Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Am Mittwoch (30.08.2023) ist es auf dem Parkplatz zu einem weiteren Unfall gekommen.

In der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 18:00 Uhr touchierte ein Unbekannter den Mercedes-Benz einer 44-jährigen Fahrzeug und es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro.

Die Beamten der Polizeistation Uetersen haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die die Unfälle beobachtet oder Hinweise auf die Unfallverursacher geben können.

Hinweise sind an die Polizei in Uetersen unter der Rufnummer 04122 - 7053 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell