POL-SE: Bokholt-Hanredder/ L 75 - Motorradfahrer nach Verkehrsunfallfall schwer verletzt - Folgemeldung

Bad Segeberg (ots) - Am Gebäude der Polizeistation Norderstedt-Mitte ist es während der vergangenen Nacht zu einer Sachbeschädigung gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen beschädigten Unbekannte zwischen 16:00 und 08:00 Uhr mehrere Fenster der Dienststelle in der Rathausallee. In derselben Nacht wurde auch ein Wohnhaus im "Storchengang" ähnlich beschädigt. ...

