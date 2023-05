POL-ANK: Unbekannte sprengen Parkscheinautomaten in Zinnowitz

Pasewalk (ots) - Nachdem der Polizei in Pasewalk zwei Diebstähle von Kleinkrafträdern gemeldet wurden, konnten die Kollegen gestern (23. Mai 2023) einen 22-Jährigen und einen 25-Jährigen stellen, die im Verdacht stehen die Taten begangen zu haben. So meldete bereits am Montag, den 22. Mai 2023, ein 57-jähriger Mann sein Moped als gestohlen. Zuvor hatte er sein Kleinkraftrad vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in ...

