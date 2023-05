Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Pasewalker Polizei stellt Moped-Diebe

Pasewalk (ots)

Nachdem der Polizei in Pasewalk zwei Diebstähle von Kleinkrafträdern gemeldet wurden, konnten die Kollegen gestern (23. Mai 2023) einen 22-Jährigen und einen 25-Jährigen stellen, die im Verdacht stehen die Taten begangen zu haben.

So meldete bereits am Montag, den 22. Mai 2023, ein 57-jähriger Mann sein Moped als gestohlen. Zuvor hatte er sein Kleinkraftrad vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Großen Ziegelstraße abgestellt. Am Montagmittag stellte er schließlich fest, dass Unbekannte es gestohlen hatten.

Am gestrigen Tag (23. Mai 2023) wurde der Pasewalker Polizei schließlich ein weiteres Kleinkraftrad als gestohlen gemeldet. Der 59-jährige Besitzer hatte seinen Motorroller auf einem Hinterhof Am Markt abgestellt. In der Zeit vom 22. Mai, 17:30 Uhr, bis zum 23. Mai 2023, 07:45 Uhr, hatten die bis dahin unbekannten Täter den Roller entwendet.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden gestohlenen Roller schließlich auf einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße festgestellt werden - beide ohne Kennzeichen und einer bereits umlackiert. Um Spuren zu sichern, wurde ebenso der Kriminaldauerdienst hinzugerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wurden zudem ein 22-jähriger und ein 25-jähriger Mann angetroffen, die aktuell im Verdacht stehen die Diebstähle begangen zu haben. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft fanden im Anschluss Wohnungsdurchsuchungen statt, im Zuge dessen Beweismittel festgestellt wurden, die den Tatverdacht erhärten.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei nun weitergeführt. Alle Beweisgegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Männer müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

