POL-ANK: Gestohlene Motorroller in Greifswald in Brand gesetzt

Greifswald (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (12. Mai 2023) meldete ein 51-jähriger Greifswalder seinen Motorroller als gestohlen. Diesen hatte er am Abend des 11. Mai 2023 gesichert vor seiner Wohnanschrift im Stadtteil Schönwalde II abgestellt. Am folgenden Morgen musste er jedoch den Diebstahl des Rollers feststellen und erstattete Anzeige. Am gestrigen Abend gegen 22:20 Uhr wurde die Polizei in Greifswald zu einem Brand im Bereich der Kräpeliner Wende im Stadtteil Schönwalde I gerufen. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter, den am 12. Mai als gestohlenen gemeldeten Motorroller hier in Brand gesetzt. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro.

Nur vier Stunden später gegen 02:00 Uhr wurde der Greifswalder Polizei erneut ein Brand im Bereich Schönwalde I, beim dortigen Spielplatz im Mendelejewweg gemeldet. Auch hier war ein Motorroller durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. Der hiesige Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 200,00 Euro. Ob der Brandstiftung eine Diebstahlshandlung vorausgegangen ist, wird gegenwärtig ebenso ermittelt wie ein möglicher Tatzusammenhang zum Brand im Bereich der Kräpeliner Wende. Beide Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr Greifswald gelöscht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und erste Zeugen gehört. Darüber hinaus bittet die Polizei um weitere Mithilfe. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden am gestrigen Abend und der Nacht ebenfalls Beobachtungen gemacht haben oder denen zudem der auffällig lila-violett lackierte Motorroller in den letzten Tagen seit dem 12. Mai im Bereich Schönwalde I und II aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

