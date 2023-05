Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Autofahrer fährt Radfahrer an und entfernt sich vom Unfallort

Greifswald (ots)

Heute Morgen (22. Mai 2023, gegen 07:50 Uhr) kam es in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Jugendliche mit seinem Fahrrad den Gehweg der Wolgaster Landstraße in Richtung Innenstadt. Etwa fünfzig Meter vor der Ausfahrt der Straße Friedhofsweg nahm er ein Fahrzeug wahr, welches an die Wolgaster Landstraße heranfuhr. Als beide Verkehrsteilnehmer auf einer Höhe waren, fuhr der/die Fahrer/in des Autos plötzlich los, sodass es zum Zusammenstoß der beiden kam. Infolgedessen verletzte sich der Radfahrer leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss an der Kollision vom Unfallort. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein silberfarbenes Auto handelt. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell