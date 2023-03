Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Schulwegkontrolle

Lingenfeld (ots)

Gestern Morgen fand an der Grundschule in Lingenfeld eine Schulwegkontrolle statt. Bezüglich der Kindersicherung kam es erfreulicherweise zu keinerlei Beanstandungen. Dagegen konnten an fünf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden.

