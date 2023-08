Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aggressiver und offenbar psychisch Kranker löst Polizeieinsatz aus

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstagabend hat ein aggressiver und offenbar psychisch kranker 29-jähriger Mann für einen Polizeieinsatz gesorgt.

So hatte man die Polizei um kurz vor 20 Uhr alarmiert, da der Mann am Schweinebrunnen in der Klosterstraße einen 61-Jährigen zunächst angesprochen und anschließend körperlich angegriffen hatte. Anschließend, so die Angaben, flüchtete der Aggressor in Richtung des Kurparks.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige auf der Bahnhofstraße angetroffen werden. Bei seiner Kontrolle reagierte der wohnungslose Endzwanziger aggressiv und versuchte einen Beamten mit einem Schlag zu treffen. Der konnte dem Angriff ausweichen. Auch nachdem der Randalierer von den Polizisten gefesselt wurde, wollte er sich nicht beruhigen, trat und spuckte in Richtung der Einsatzkräfte. Daraufhin wurde er auf die Wache in der Blücherstraße gebracht, wo ihm wegen des Verdachts eines Alkohol- und Drogenkonsums auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend kam der 29-Jährige in eine Fachklinik für seelische Gesundheit. Der 61-jährige Mann aus dem Westerwaldkreis erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

