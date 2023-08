Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb geht nach vorläufiger Festnahme in Haft

Minden (ots)

Wegen eines Ladendiebstahls in dessen Folge der Täter geflüchtet war, wurde die Polizei am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr zur Classic-Tankstelle an die Portastraße gerufen. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich der Ringstraße von den Beamten ausfindig gemacht werden. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Der offenbar alkoholisierte 23-Jährige war zuvor bei zwei Diebstählen in der genannten Tankstelle aufgefallen, als er Alkohol und eine Tüte mit Fruchtgummis entwendete. Als ihn ein Tankstellenmitarbeiter ansprach, zeigte er sich aggressiv, warf mit einer Flasche in dessen Richtung und flüchtete. Wenig später konnte der Mann an einem Fast-Food-Restaurant an der Mindener Birne von einer Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Bei der Kontrolle des wohnungslosen Mannes zeigte der sich unkooperativ und aggressiv. Zudem leistete er Widerstand und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nachdem ihm die Beamten Handfesseln angelegt hatten, wurde er auf die Wache Minden gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das bei ihm aufgefundene mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte dem 23-Jährigen durch die Beamten ein ebenfalls am Donnerstag begangener Kleidungsdiebstahl in einem Kaufhaus in der Innenstadt zugeordnet werden. Nachdem er dort in den Vormittagsstunden von einem Ladendieb ertappt worden und in einen Nebenraum gebracht worden war, gelang ihm die Flucht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der polizeibekannte Mann am Freitag einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl verkündete.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell