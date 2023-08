POL-MI: Auto kollidiert mit Baum

Lübbecke (ots) - Wegen eines verunfallten Pkws wurden die Beamten am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr zum Dornwiesenweg nach Lübbecke gerufen. Zuvor, so die Erkenntnisse der Polizei, hatte ein 18-jähriger Fahrer aus Rahden den Dornwiesenweg in Fahrtrichtung des Stukendamms befahren und die Kontrolle über seinen Opel verloren. Dabei rutschte der Wagen nach links von der Fahrbahn in einen Graben und schleuderte von dort ...

