POL-MI: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Minden (ots) - Wegen eines Ladendiebstahls in dessen Folge der Täter geflüchtet war, wurde die Polizei am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr zur Classic-Tankstelle an die Portastraße gerufen. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich der Ringstraße von den Beamten ausfindig gemacht werden. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Der offenbar alkoholisierte 23-Jährige war zuvor bei zwei Diebstählen in der ...

