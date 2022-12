Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neuer Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Harburg

Buchholz (ots)

Bereits im November trat Polizeioberrat Sebastian Pölking seinen Dienst als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Harburg an. Der 46-jährige Lüneburger komplettiert damit wieder das Führungstrio der Inspektion, nachdem der Einsatzbereich seit April temporär vom Ersten Polizeihauptkommissar Holger Guse geleitet worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5185754).

Der Leiter der Polizeiinspektion Harburg, Kriminaldirektor Thomas Meyn, begrüßte Pölking und unterstrich die Wichtigkeit einer festen Besetzung dieses Dienstpostens: "Ich freue mich, dass Sebastian Pölking unser Führungsteam komplettiert. Als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Harburg trägt man die Verantwortung für vier Dienststellen mit einem Rund-um-die-Uhr Streifendienst und mehrere nachgeordnete Stationen. Zudem gehört die Fachaufsicht über verschiedene Stabsbereiche und die Verfügungseinheit in Winsen zum Aufgabenspektrum. Nicht zu vergessen, die Organisation größerer, dienststellenübergreifender Einsatzlagen. Bei Holger Guse möchte ich mich dafür bedanken, dass er zuvor auf dem Dienstposten einen tollen Job gemacht hat."

Für Pölking, der sich selbst als "Polizeibeamter aus tiefstem Herzen" beschreibt, ist die Aufgabe nicht ganz neu. Vor dem Dienstantritt in Buchholz war er bereits rund eineinhalb Jahre Leiter Einsatz in der benachbarten Polizeiinspektion Heidekreis.

Der 46-Jährige trat 1994 seinen Dienst bei der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern an und wechselte 2001 nach Lüneburg. Nach Verwendungen im Einsatz- und Streifendienst sowie beim Mobilen Einsatzkommando und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst qualifizierte sich Pölking für das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei, das er 2017 erfolgreich abschloss. Nach einer Zeit als Teilprojektleiter im IT-Bereich der Zentralen Polizeidirektion in Hannover folgte 2019 die Versetzung in den Heidekreis und schließlich nach Buchholz. "Die polizeiliche Basisarbeit war für mich immer eine der vorrangigsten Aufgaben", so Pölking. "Für die Menschen da zu sein und zu helfen, wo Hilfe benötigt wird, ist heute wichtiger denn je."

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell