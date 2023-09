Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten zwischen zwei Frauen endet mit Beleidigungen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.09.2023; 18:02 Uhr

Am frühen Freitagabend gerieten zwei Frauen unterschiedlicher Nationalitäten im Bereich der Löwenkreuzung so stark verbal in Streitigkeiten, dass unbeteiligte Passanten die Polizei verständigten. Die vor Ort eingetroffenen Beamten trafen auf eine 39jährige beteiligte, im Kosovo geborene und in Einbeck wohnende Frau, die Strafanzeige wegen Beleidigung, gegen ihre 54jährige, aus Serbien stammende Kontrahentin erstattete. Die polizeilich bekannte Frau hatte sich bereits von der Örtlichkeit entfernt. Hintergrund der Streitigkeiten sind unterschiedliche, politische Auffassungen ihrer Herkunftsländer. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren gegen die ebenfalls in Einbeck wohnende Frau eingeleitet.

