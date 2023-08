Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach -Weil am Rhein -- Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Wohnungseinbruchs in einem Wohngebiet in Weil am Rhein - Haltingen.

Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sie die Täterschaft über eine rückwärtige Terrassentür Zugang zur Wohnung des Geschädigten.

In der Wohnung wurde Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer hat unweit der Sporthalle Haltingen im Bereich der Bodenseestraße / Wilhelm-Glock-Straße / Markgräfler Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 04.08. / 08:30 Uhr und dem 05.08. / Mitternacht.

Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 97970 oder ab Montag zu den Bürozeiten an die Kriminalpolizei in Lörrach, Tel. 07621 1760, erbeten.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell