POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Steinfeld - Brand eines Bullen-/Schweinestalls mit Wohnhausanbau

Am 27. Oktober 2023, gegen 00.50 Uhr, wurde der Polizei durch eine Bewohnerin der Brand eines Stallgebäudes mit Wohnhausanbau im Honkomper Weg gemeldet.

Durch das Feuer wurde das Stallgebäude gänzlich zerstört und auch der Wohnhausanbau wurde so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass dieser unbewohnbar geworden ist.

Mehrere Schweine, welche in dem Stallgebäude gehalten wurden, verendeten vor Ort. Nachbarn und Landwirte halfen dabei, verbliebene Schweine sowie die Bullen zu retten.

Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauerten bis in die Morgenstunden an.

Die Schadenshöhe liegt in einem 7-stelligen Bereich. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Der Brandort ist beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern weiter an.

Visbek - Raub auf Tankstelle

Am Donnerstag, 26. Oktober 2023, kurz vor 22.00 Uhr, betrat eine bislang unbekannte, männliche Person eine Tankstelle am Visbeker Damm. Hier forderte der Unbekannte Geld von den beiden Mitarbeitern an der Kasse und drohte, dass er eine Waffe mit sich führe. Da die Kasse nicht ohne Weiteres geöffnet werden konnte, versuchte der Täter selbst das System zu überwinden, was scheiterte. Anschließend nahm er Zigarettenschachteln an sich und flüchtete mit einem Fahrrad mutmaßlich in Richtung Visbek/Ortsmitte. Der Unbekannte wurde beschrieben als ca. 185 cm groß, 35 bis 45 Jahre alt, mit normaler Statur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 25. Oktober 2023, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.40 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Ortsteil Lutten, Am Bahnhof, ein grau-silbernes Pedelec des Herstellers Kayza, Modell Hydric Dry 6. Das Rad stand gesichert am dortigen Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit von 19. September 2023, bis Donnerstag, 26. Oktober 2023, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Wohn-/Geschäftsgebäude in der Brinkstraße und entwendeten diverse Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Einbruch

Am Donnerstag, 26. Oktober 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Oyther Straße und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Mehrere Reifen zerstochen

In der Zeit von Mittwochabend, 25. Oktober 2023 bis Donnerstag, 26. Oktober 2023, wurden Reifen von mehreren Fahrzeugen in Lohne zerstochen. Sechs Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz eines Discounters in der Keetstraße betroffen. Durch die Einstiche wurde die Reifen entlüftet. Bei einem BMW, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße stand, wurde in den Vorderreifen gestochen. Ein Opel, auf einem Parkplatz in der Overbergstraße und ein Mercedes sowie ein Hyundai in der Kapphakenstraße sind ebenfalls betroffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Mittwoch, 25. Oktober 2023, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 26. Oktober 2023, 18.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen im Jagdweg die Seitenscheibe eines Omnibusses des Herstellers Neoplan. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 26. Oktober 2023, 14.21 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt die Bremer Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten mussten hier feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 26. Oktober 2023, um 16.00 Uhr fuhr ein 33-jähriger Kleinraftradfahrer auf der Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Straftat nach dem Tierschutzgesetz

Am 10. Oktober 2023, zwischen ca. 03:00 und 08:30 Uhr wurde ein Pferd verletzt, welches auf einer eingezäunten Weide in der Straße Scharbrink stand. Es wies Schnittverletzungen auf und musste tierärztlich versorgt werden. Wer in der Zeit auffällige Personen oder Fahrzeuge in Holdorf, im Bereich Scharbrink, festgestellt hat, wird gebeten sich bitte bei der Polizei Vechta unter Tel.: 04441-943-0 zu melden.

