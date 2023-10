Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 24. Oktober 2023, zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Herrenrad der Marke Checker Pig, welches in einem Carport in der Büschelmannstraße unverschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 25. Oktober 2023, zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr, wurde einer 80-jährigen Frau die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Diese lag während ihres Einkaufs in einem Verbrauchermarkt der Böseler Straße in einem Einkaufswagen. Anschließend hob eine unbekannte Person zweimal Geld mit der in der Geldbörse enthaltenen EC-Karte ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Aus diesem Anlass wollen wir nochmals auf folgende Tipps hinweisen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Legen Sie die PIN nicht in Ihre Geldbörse.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Infos finden Sie auf www.polizei-beratung.de .

Cloppenburg - Urkundenfälschung

Am Donnerstagmorgen, 26. Oktober 2023, meldete ein Zeuge, dass bereits seit geraumer Zeit, etwa seit zwei Wochen, ein Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz in der Museumsstraße stand. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs mussten die Polizeibeamten feststellen, dass an dem Fahrzeug Kennzeichen mit gefälschter HU- und Zulassungsplakette angebracht waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup/B213 - Überholverbot missachtet

Gestern, 26. Oktober 2023, gegen Mittag hat die Polizei den Verkehr auf der B213 in Lastrup überwacht und kontrolliert. Dabei fielen gleich drei LKW innerhalb von ca. einer Stunde auf. Die drei Fahrer hatten trotz Überholverbot überholt. Zwei von ihnen waren zudem zu schnell unterwegs. In einem der drei LKW war zwar ein Fahrtschreiber verbaut, jedoch nicht genutzt worden. Außerdem wurden hier u.a. schwerwiegende Gerätefehler am Fahrtenschreiber festgestellt. Gegen die drei Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Frau verständigt Polizei und hilft damit einem Mann

Am Dienstag, 24. Oktober 2023, gegen 18.30 Uhr, war eine Anwohnerin auf eine Situation aufmerksam geworden, die sie dazu bewegt hatte, die Polizei zu rufen. Sie hatte zunächst von ihrem Balkon aus gesehen, dass sich eine männliche Person mit einem Fahrrad in der Nähe einer Bank bei einer Grünfläche in der Friedrich-Pieper-Straße befunden hatte. Als sie kurz darauf Rufe wahrnahm und dann sah, dass der Mann verschwunden war, das Fahrrad jedoch noch dort stand, machte sie sich aufgrund ihres ersten Eindrucks offensichtlich Sorgen. Sie rief die Polizei. Als die Polizeibeamten am Einsatzort ankamen, fanden sie die hilflose Person seitlich in einem Bach schlafend liegen. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst konnten sie ihn aus dem Bach tragen. Der Mann war durchnässt und unterkühlt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

