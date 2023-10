Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Saterland/Ramsloh - Einbruch in Schule

Zwischen Mittwoch, 25. Oktober 2023, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 26. Oktober 2023, 7.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang in ein Schulgebäude in der Schulstraße. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Barßel - Diebstahl von zwei Pedelecs

In der Zeit zwischen Freitag, den 13. Oktober 2023, gegen 23.00 Uhr und Samstag, den 14. Oktober 2023, um 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei Pedelecs der Marke Gazelle, Arroyo und Flyer, Gotour. Die Pedelecs standen zur Tatzeit verschlossen vor einem Wohnhaus am Fliederweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, gegen 17.55 Uhr, befuhr eine jugendliche Saterländerin mit ihrem Kleinkraftrad die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, zwischen 06.45 Uhr und 17.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte einen dort geparkten OPEL INSIGNIA und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

