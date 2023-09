Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 38 unerlaubt Eingereiste am gestrigen Tag festgestellt

Marienberg, Chemnitz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 07.09.2023 gegen 13:30 Uhr in der Ortslage Reitzenhain einen Kleintransporter mit deutscher Zulassung nach erfolgter Einreise aus Tschechien. Im Transporter stellten die Beamten,neben dem 23- und 24jährigen Fahrer und Beifahrer syrischer Nationalität,im Laderaum ungesichert 25 weitere syrische Staatsangehörige fest(darunter 6 Kinder).

Während sich der Fahrer und Beifahrer mit einer deutschen Aufenthaltserlaubnis auswiesen, konnten die anderen Personen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Aufgrund des Verdachts der Einschleusung unter lebensbedrohlichen Umständen sowie der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet wurden alle Personen zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung in die Bundespolizeireviere Schmalzgrube und Cämmerswalde verbracht.

Aufgrund geäußerter Schutzersuchen wurden 22 Personen an die Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet und ein unbegleiteter Minderjähriger in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Für zwei Personen ist die Zurückschiebung in die Tschechische Republik für den heutigen Tag vorgesehen.

Die beiden Schleuser sollen am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Weiterhin wurden gestern am Hauptbahnhof Chemnitz insgesamt 13 un- erlaubt eingereiste Personen festgestellt. Zunächst wurde um 14:35 Uhr am Hauptbahnhof eine Personengruppe kontrolliert. Die sieben türkischen Staatsangehörigen (darunter zwei Kinder) konnten keinerlei Dokument vorweisen. Nur wenig später gegen 18:00 Uhr meldete sich am Bundespolizeirevier Chemnitz Hauptbahnhof eine sechsköpfige tunesische Familie, welche ebenfalls keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente bei sich führten.

Im Anschluss an die polizeiliche Bearbeitung wurden alle Personen aus dem Polizeigewahrsam entlassen und aufgrund geäußerter Schutzersuchen an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell