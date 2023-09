BPOLI C: Bundespolizei stellt Schleuser nach Bürgerhinweisen

Bahnstrecke Dresden- Zwickau- Hof (ots) - Seit circa 2 Monaten wurden auf der Bahnstrecke von Dresden nach Hof vermutlich mittels Steinwürfen mehrere Seitenscheiben an ca. 11 Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn beschädigt. Außerdem wurden Einschläge an Verblechung und andere Beschädigungen bei Instandhaltungsarbeiten in der Werkstatt festgestellt. Der Tatort ist die Bahnstrecke von Dresden nach Zwickau und ...

