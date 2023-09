Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unerlaubt eingereiste Personen nach Bürgerhinweis festgestellt

Marienberg/Pockau-Lengefeld (ots)

Heute Morgen gegen 08:25 Uhr wurde durch einem Bürgerhinweis bekannt, dass im Bereich Pockau-Lengefeld OT Görsdorf fünf ausländische Personen durch einen silbernen PKW Skoda mit tschechischem Kennzeichen abgesetzt wurden.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Cämmerswalde begab sich in genannte Richtung. Bei der Anfahrt stellten die Beamten bereits zwei Personen fußläufig an der B 101 fest. Drei weitere Personen konnten bei der Nachsuche durch eine Streife der Landespolizei auf einem Firmengelände, im Gebüsch versteckt, festgestellt werden. Bei den Personen handelt es sich um syrische Staatsangehörige, welche keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Schleuserfahrzeug blieb erfolglos.

Gegen 09:55 Uhr stellte eine Zugstreife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Bahnhof Pockau-Lengefeld vier weitere syrische Staatsangehörige fest, ebenfalls ohne die erforderlichen Dokumente. Inwieweit beide Sachverhalte in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Alle neun Personen wurden aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise zur weiteren polizeilichen zum Bundespolizeirevier Cämmerswalde gebracht. Die Bearbeitung dauert aktuell an.

Erst vergangenen Samstag (02.09.2023) wurden nach einem Bürgerhinweis in der Ortslage Zöblitz 29 syrische Staatsangehörige festgestellt, welche keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten. Alle Personen äußerten ein Schutzersuchen und wurden im Anschluss an die polizeiliche Bearbeitung an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

