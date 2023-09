Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen

Bahnstrecke Dresden- Zwickau- Hof (ots)

Seit circa 2 Monaten wurden auf der Bahnstrecke von Dresden nach Hof vermutlich mittels Steinwürfen mehrere Seitenscheiben an ca. 11 Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn beschädigt. Außerdem wurden Einschläge an Verblechung und andere Beschädigungen bei Instandhaltungsarbeiten in der Werkstatt festgestellt.

Der Tatort ist die Bahnstrecke von Dresden nach Zwickau und weiter nach Hof. Haben Reisende Einschläge in den Seitenscheiben der Mitteldeutschen Regiobahn gesehen und können hierzu Angaben machen? Sind von Reisenden verdächtige Geräusche, die auf einen Steinwurf hindeuten wahrgenommen wurden? Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz nimmt unter der 0371/ 4615-105 Hinweise von Zeugen entgegen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, verdächtige Geräusche wahrgenommen haben oder Einschläge in den Seitenscheiben gesehen haben.

Die Bundespolizei warnt: "Der Steinwurf gegen einen Zug ist kein Kavaliersdelikt. Es handelt sich um einen schwerwiegenden Eingriff in den Bahnverkehr, der lebensgefährlich sein kann."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell