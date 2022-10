POL-NOM: Brand eines Abfallbehälters

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhof Kreiensen. Zeitraum: Dienstag, 25. Oktober 2022, 11:50 Uhr -- 21:30 Uhr. Bisher unbekannter Täter entwendete einen am Bahnhof gesichert abgestellten E-Scooter, Segway Ninebot, in den Farben grau- schwarz, und dem Versicherungskennzeichen: 925/RBW. Fahrgäste der Bahn vom Kreiensener Bahnhof werden gebeten, eventuelle verdächtige Beobachtungen von Personen an Fahrrädern oder Scootern an das ...

