Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Achtfach Gesuchte landet im Gefängnis

Neuenburg am Rhein (ots)

Mehrere Fahndungsnotierungen bestanden gegen eine 40-Jährige, darunter auch ein Haftbefehl. Anstatt sich der Haft zu stellen, tauchte die Frau in Spanien unter. Die Bundespolizei nahm sie bei der Einreise aus Frankreich in einem Bus aus Barcelona fest.

Am Mittwochmorgen, den 23. August 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die deutsche Staatsangehörige in einem Fernreisebus bei Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass insgesamt acht Ausschreibungen gegen die Frau bestanden. Wegen Betrugs verurteilte ein deutsches Gericht die Frau zu einer Geldstrafe, die diese nicht bezahlte. Des Weiteren wird ihr mehrfacher Betrug, Diebstahl und Beleidigung vorgeworfen, weswegen von sechs weiteren Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Ferner bestand ein Suchvermerk zur Vermögensabschöpfung. Es erfolgte die Festnahme und die Fahrt endete auf dem Bundespolizeirevier in Lörrach. Da die Frau die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der mehrmonatigen Ersatzfreiheitsstrafe.

