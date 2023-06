Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen Fahrbahnsperrung auf der A7 - zwei Fahrzeuge in Brand

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstagnachmittag (17.06.2023) kam es auf der A7, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck, Fahrtrichtung Norden zu einem Auffahrunfall zwischen vier Fahrzeugen. Im weiteren Verlauf gerieten zwei der vier beteiligten Fahrzeuge vermutlich aufgrund auslaufender Betriebsstoffe in Brand. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Kassel ist aktuell gesperrt. Hiervon betroffen sind auch die beiden ausgelagerten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden auf der Nordfahrbahn. Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort. Ersten Informationen zu Folge konnten alle Insassen die Fahrzeuge unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort und haben mit den Löschmaßnahmen begonnen. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird zeitnah nachberichtet.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

