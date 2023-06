Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnmobil zerkratzt - Blitzer beschädigt - Solarmodule gestohlen - E-Scooter gestohlen

Fulda (ots)

Wohnmobil zerkratzt

Eichenzell. Im Halsbachweg im Ortsteil Lütter zerkratzten Unbekannte zwischen Freitag (09.06.) und Mittwoch (14.06.) ein Wohnmobil, dass auf einem Wohngrundstück stand. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Blitzer beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten am 08. Juni, gegen 22.15 Uhr, einen Blitzer in der Leipziger Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Solarmodule gestohlen

Eichenzell. Aus einem Solarpark im Bereich der Straße "Lingeshof" stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend (14.06.) und Donnerstagmorgen (15.06.) Solarpanele im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Aus einer Zweiradbox in der Verlängerung der Marquardstraße stahlen Unbekannte am Mittwoch (14.06.), zwischen 6.30 Uhr und 14 Uhr, ein Segway mit dem Versicherungskennzeichen 799WKL. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell