Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Herrenloses Gepäckstück führt zur Gleissperrung

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen, den 16. April 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von dem diensthabenden Fahrdienstleiter am HBF Kaiserslautern darüber informiert, dass sich in der RB 70 aus Richtung Homburg/Saar kommend ein herrenloses Gepäckstück befand. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, die bereits vor Ort war, nahm das Gepäckstück in Augenschein. Hierbei handelte es sich um einen blauen Trolley, dessen Inhalt nicht einsehbar war. Da der Eigentümer des Koffers nicht ermittelt werden konnte, mussten infolgedessen die Gleise 1,2,3,41 und 42 im Zeitraum von ca. 7:30 Uhr bis 8:50 Uhr gesperrt sowie die RB 70 geräumt werden. Weiterhin wurde ein Sprengstoffspürhund von der benachbarten Inspektion Deutsche Bundesbank angefordert. Die Absuche des Gepäckstücks verlief hierbei ergebnislos. Da der Hund kein sprengstofftypisches Verhalten zeigte, wurde der Koffer geöffnet. In dem Koffer befand sich ein in Styropor verpackter Synthesizer. Da es sich hierbei nicht um einen gefährlichen Gegenstand handelte, wurde der Koffer samt Inhalt als Fundsache eingestuft und der Deutschen Bahn übergeben. Insgesamt führten die Maßnahmen bei acht Zügen zu 44 Minuten Verspätung. Die Ermittlungen nach dem Eigentümer des Koffers dauern an.

