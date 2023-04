Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Glück im Unglück

Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag,den 14. April 2023 stürzte eine 65-jährige, männliche Person, aus bislang unbekannten Gründen während der Einfahrt der RE 29524 in den Gleisbereich am HBF Mainz. Der Zug, der sich auf der Bereitstellungsfahrt befand, war zu diesem Zeitpunkt nur mit dem Lokführer sowie der diensthabenden Zugbegleiterin besetzt. Durch die eingeleitete Schnellbremsung konnte der Zug kurz vor dem älteren Herrn zum Stehen kommen, so dass die Person entgegen der ersten Informationen nicht von den Rädern des Zuges erfasst wurde. Vor Ort waren die Bundespolizei, Landespolizei, Feuerwehr, RTW sowie ein Notarzt eingesetzt. Die Gleise 6 und 8 des HBF Mainz mussten während der Rettungsmaßnahmen von 15:56 Uhr bis 16:53 Uhr gesperrt werden. Es gelang die Person, die unter der Front des Zuges lag zu befreien und ins MKN Mainz zur weiteren ärztlichen Betreuung zu verbringen. Während der Maßnahmen war die Person ansprechbar und dem ersten Anschein nach nicht lebensgefährlich verletzt. Der diensthabende Lokführer sowie die Zugbegleiterin mussten ihren Dienst aufgrund der Schocksituation abbrechen. Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall sowie die Ursache müssen zum aktuellen Zeitpunkt noch ermittelt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell