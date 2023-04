BPOL-KL: Zwei 18-jährige klettern auf abgestellten Kesselwagen

Mainz und Kaiserslautern (ots) - Am Abend des 18. März 2023 wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, am Hauptbahnhof Kaiserslautern, von einem 37-jährigen Polen angesprochen. Dieser suchte unvermittelt das Gespräch mit den Beamten und gab an schon länger nicht mehr in Kaiserslautern gewesen zu sein, da er erst seit Dezember 2022 aus der Haft in Basel entlassen wurde. Gleichzeitig händigte er die ...

mehr