Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Vegetationsbrandbekämpfung unter realistischen Bedingungen geschult!

Celle (ots)

Die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden gehört seit jeher zu den Kernaufgaben der Feuerwehr. Doch der Klimawandel und seine Folgen stellt auch die Feuerwehr vor neue Probleme und Aufgaben.

Die Celler Feuerwehr verfügt für die Bekämpfung von Vegetationsbränden über eine moderne und gute technische Ausstattung. Doch die beste Ausstattung kann im Einsatz nur zum Erfolg führen, wenn auch die Anwendung in Theorie und Praxis geübt wird.

Am Donnerstag hatte der 1. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache die seltene Gelegenheit, in einem gesicherten Bereich und unter realistischen Bedingungen, die Bekämpfung eines Stoppelfeldbrandes zu üben. Hierzu wurde im Hollenkamp ein Feld kontrolliert in Brand gesetzt und anschließend durch die Einsatzkräfte verschiedene Einsatzmöglichkeiten geübt. So kamen leichte Stahlrohre und Schläuche, Löschrucksäcke aber auch Feuerpatschen und spezielle Werkzeuge zum Einsatz.

Um Verständnis möchten wir an dieser Stelle bei den Anwohnern der näheren Umgebung für die zeitweise Beeinträchtigung durch Brandrauch bitten.

