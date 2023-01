Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrten unter Drogeneinfluss

Inspektionsgebiet Polizei Dahn (ots)

Am zurückliegenden Wochenende konnten im Bereich der Polizeiinspektion Dahn zwei Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt werden. So erschien am Freitag, 30.12.2022, gegen 08.50 Uhr ein 21-jähriger Mann auf der Polizeiinspektion Dahn, bei welchen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden. Der Mann war zuvor mit seinem PKW Skoda Fabia zur Polizeiinspektion Dahn gefahren. Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 21.15 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann, welcher in Hauenstein die alte B 10 mit seinem E-Scooter befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Durchsuchung seiner Person brachte zudem Betäubungsmittelutensilien zum Vorschein. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pidn

