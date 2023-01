POL-PDPS: Seitenscheibe eines Betonmischers beschädigt

Contwig (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Bahnhofstraße mehrere Pakete Laminat entwendet. Die bislang unbekannten Täter drangen in eine Lagerhalle entlang des Radweges in Richtung Stambach ein und entwendeten hieraus einen Hubwagen. Auf diesen Hubwagen luden sie in der Folge das Laminat auf, welches zuvor an der Eingangstür einer dortigen ...

mehr