Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrektur der Meldung für den Verkehrsunfall in Lastrup

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 28. Oktober 2023, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Löninger mit seinem PKW in Lastrup die Straße Drenkelvehn. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Er wurde leicht verletzt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Am PKW und Baum entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Da der Fahrzeugführer behauptete, dass noch eine weitere Person während des Unfalls im Fahrzeug gesessen habe, wurde die Freiwillige Feuerwehr Lastrup alarmiert. Diese suchte den Nahbereich mit einer Drohne ab. Hierbei konnte keine weitere Person, die unfallbeteiligt gewesen sein könnte, festgestellt werden. Die vor Ort getätigten Feststellungen wiesen darauf hin, dass der hier genannte Löninger als verantwortlicher Fahrzeugführer infrage kommt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell