POL-PIAZ: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots) - Schwer verletzt wurde ein 74 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Unfall am gestrigen Samstag gegen 07:40 Uhr. Der Mann befuhr die Bahnhofstraße in Alzey aus Richtung Innenstadt kommend. Der Fahrer eines Kleintransporters der von einem Tankstellengelände kommend in die Bahnhofstraße einfuhr nahm dem Rollerfahrer die Vorfahrt. Dieser musste eine ...

