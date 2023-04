POL-IZ: 230421.6 Kellinghusen: Zeugen nach Überfall gesucht!

Marne (ots) - Am Freitag, den 14.4.2023 um 19.20 Uhr schloss ein Supermarktkunde sein Fahrrad an einen Fahrradständer mit einem Kabelschloss an. Dieser befand sich in einem Durchgang an der Süderstraße. Nach einem zehnminütigen Supermarkteinkauf war das Rad samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein schwarz/silbernes Herrenfahrrad der Marke Bulls. Falls ...

mehr