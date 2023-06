Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230609 - 0674 Frankfurt-Bornheim: Unfall mit E-Scooter

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Donnerstag, den 08. Juni 2023, kam es zu einem schweren Unfall, bei dem sich zwei 15-Jährige verletzten, die in Bornheim bei einer Fahrt mit einem E-Scooter zu Fall kamen.

Die zwei Jugendlichen befuhren gegen 20.20 Uhr zu zweit mit einem E-Tretroller eines Verleihbetriebes die Enkheimer Straße in Fahrtrichtung Zeuläckerstraße aus Richtung Berger Straße kommend. Zu diesem Zeitpunkt verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn in eine Grünfläche ab. Bei einem darauffolgenden Sturz zog sich der 15-jährige Fahrer mehrere Frakturen und Prellungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der gleichaltrige Mitfahrer, welcher ebenfalls Prellungen erlitt, konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

