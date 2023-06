Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230609 - 0673 Frankfurt-Dornbusch: Sachbeschädigung an Generalkonsulat

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10. Juni 2023) drei Elemente einer Glasfassade des iranischen Generalkonsulats beschädigt.

Zwischen 0.10 Uhr und 04.30 Uhr kam es insgesamt zu drei Sachbeschädigungen an der Glasfassade des in der Raimundstraße gelegenen Generalkonsulats der Islamischen Republik Iran. Bei den weiteren Ermittlungen und der Spurensuche konnten am Boden vor dem Gebäude mehrere Steine festgestellt werden, mit denen die Elemente der Fassade mutmaßlich beschädigt wurden.

Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell