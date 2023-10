Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag 26.10.2023 17:00 Uhr bis Samstag, 28.10.2023 12:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Lastrup, Habichtweg gegen einen dort befindlichen Schuppen und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Am Schuppen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Lastrup (Telefon 04472 - 932860) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, den 28.10.2023 um 14:08 Uhr fuhr ein 32-jähriger Molberger die B72 in Richtung Cloppenburg. Ebenfalls auf der B72 in Richtung Cloppenburg fuhr ein 56-jähriger Garreler mit seinem Gespann aus PKW und Anhänger. An der Einmündung "Am Peterswald" bog der Garreler ab, während sich der Molberger bereits im Überholvorgang befand. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den PKW, woraufhin die Fahrzeuge in den seitlichen Graben geschleudert wurden. Die Fahrzeugführer wurden jeweils leicht verletzt. An den PKW und dem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Die B72 musste für die Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden.

