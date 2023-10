Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Einbruch gestellt

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 33 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag nach einem Einbruch in ihre Wohnung in der "Aenne-Burda-Allee" davon. Die Bewohnerin wurde gegen 17 Uhr auf Geräusche in ihrer Wohnung aufmerksam und ertappte in der Folge einen bislang unbekannten Mann, der sich in ihrem Hausflur zu schaffen machte. Als der ungebetene Besucher die Frau erblickte, soll er versucht haben, durch die zuvor aufgebrochene Terrassentür zu flüchten. Die couragierte 33-Jährige versuchte den Unbekannten an seiner Flucht zu hindern. Dieser befreite sich jedoch durch Schläge und Stoßen aus den Haltegriffen der Frau und kam so unerkannt davon. Er hat nach derzeitigem Sachstand ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon entwendet.

Der Unbekannte wird als etwa 175 Zentimeter groß und stämmig beschrieben. Er soll mit einem orangenfarbenen Kapuzenpullover und einer dunkelblauen Jeans bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 entgegen.

/ya

