Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Gewahrsam

Seelbach (ots)

Gleich mehrere Zwischenfälle im Verlauf des Samstagabends in der Straße "Lindenmatten" brachten einem 37 Jahre alten Mann nicht nur mehrere Strafanzeigen ein, sondern führten ihn auch in die polizeiliche Gewahrsamszelle. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann kurz vor 19 Uhr einen ein Jahr jüngeren Kontrahenten mit einem Messer attackiert und versucht haben, ihn zu verletzen, was glücklicherweise nicht gelang. Kurz nach 21 Uhr musste die Polizei erneut anrücken, da derselbe Mann sich gewaltsam an zwei fremden Wohnungstüren zu schaffen gemacht haben soll. Den Beamten gelang es zwar, die Situation zu entschärfen, das hielt den 37-Jährigen jedoch nicht davon ab, ein weiteres Mal aufzutauchen und eine Frau zu bedrohen. Letztlich klickten die Handschellen und der Störenfried musste den Rest der Nacht in Gewahrsam verbringen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell