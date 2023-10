Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Gefährliche Körperverletzung

Rheinau, Freistett (ots)

Ein Streit im persönlichen Umfeld ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Freistett eskaliert. Bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll ein 35 Jahre alter Mann kurz nach Mitternacht die Heckscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen sowie die Reifen des Wagens mit einem Taschenmesser abgestochen haben. Als ihn der Fahrzeughalter stellte, soll der Mittdreißiger ihn mit dem Messer angegriffen und am Bein verletzt haben. Der Verletzte konnte anschließend in sein Wohnhaus flüchten. Der Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte nach ersten Ermittlungen in Beziehungsstreitigkeiten zu suchen sein. Gegen den 35-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

/ya

