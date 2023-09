Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Kupferkabel

Thörey/ Amt Wachsenburg (ots)

Im Zeitraum vom 04.09.2023 bis 26.09.2023 wurden durch bisher unbekannte Täter insgesamt 350 Kilogramm Kupferkabel in einem Gesamtwert von ca. 2800,- Euro von einem Firmengelände in der Industriestraße in Thörey entwendet. Wie sich der oder die Täter Zutritt zum Gelände verschafften ist bis dato nicht bekannt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0255855/2023 entgegen. (dl)

