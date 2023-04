Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tipps für eine unfallfreie Motorradsaison 2023

Stade (ots)

Die diesjährige Motorradsaison hat bereits begonnen und wird in Anbetracht der, für das kommende Wochenende angekündigten, schon fast sommerlichen Temperaturen, eine Vielzahl weiterer Kräder aus dem Winterschlaf erwecken. Leider gab es bereits im ersten Quartal 2023 im Landkreis Stade mehrere Unfälle mit insgesamt vier leichtverletzten sowie einem tödlich verletzten Kradfahrer, wobei die motorisierten Zweiradfahrenden hierbei in über 70 Prozent der Fälle als Verursacher in Erscheinung getreten sind. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, bitten wir um Beachtung der nachfolgend aufgeführten Tipps:

Überprüfen Sie vor der ersten Ausfahrt den technischen Zustand ihres Motorrades. Aber nicht nur das Motorrad bedarf nach einer längeren Fahrpause einen Sicherheitscheck.

Auch für den Fahrer/die Fahrerin ist es sinnvoll, wieder ein sicheres Gefühl für den Umgang mit der Maschine zu bekommen. Dabei können ein paar Runden sowie Kreis- und Slalomfahren auf einem geeigneten Parkplatz dabei helfen, dass Gefühl für das Gewicht und das Handling der Maschine wieder auf zu frischen.

Als sinnvoller Ergänzung sei auf die Möglichkeit der Teilnahme an einem Sicherheitstraining hingewiesen. Das erleichtert es, sich wieder an Kurventechniken, Bremsen und dem Stabilisieren zu gewöhnen. Zudem sollte man sich zum Saisonstart erst einmal wieder langsam an die Geschwindigkeit und die Beschleunigungsprozesse "herantasten". Auch das vorausschauende Fahren und das Tragen eines geeigneten Schutzhelmes und guter Schutzkleidung sind überaus wichtige Sicherheitsaspekte.

Bei den sogenannten Kolonnenfahrten wird dazu geraten, immer ausreichend Abstand zu halten, keine wilden Positionswechsel vorzunehmen und auf ein Überholen zu verzichten.

Neben den Motorradfahrenden können auch die anderen Verkehrsteilnehmer, wie beispielsweise PKW und LKW- Fahrer, durch folgende Verhaltensweisen zur Unfallvermeidung beitragen:

- Versuchen sie die Geschwindigkeit des Zweirades richtig einzuschätzen

- Achten Sie beim Abbiegen nach links immer auf die schmale Silhouette entgegenkommender Motorradfahrer.

- Schauen Sie bei schwierigen Lichtverhältnissen (Blendung, Hell-Dunkel-Felder auf Waldstrecken) lieber zweimal hin, bevor Sie losfahren.

- Geben Sie jederzeit und rechtzeitig Blinkzeichen.

- Gehen Sie bei Wendemanövern mit besonderer Aufmerksamkeit vor. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Rückspiegel und vergewissern Sie sich beim unverzichtbaren Schulterblick, dass Motorräder nicht durch die B- oder C-Säule des Pkw verdeckt werden.

- Vermeiden Sie hektische Spurwechsel und schneiden Sie keine Kurven.

Ich wünsche Ihnen Allzeit eine unfallfreie Fahrt.

Ihr Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Stade Thomas Mehnen

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell