LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Garagen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht vom letzten Mittwoch zum Donnerstag zwei Pkw in der Ziegeleistraße. Der schwarzer Mitsubishi und der schwarzer BMW parkten am Fahrbahnrand vor einem Wohnblock. Es entstand insgesamt Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen ...

