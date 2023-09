Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Zwei Fahrzeugbrände auf der Autobahn A 5 - ein Fahrzeugbrand verursacht mehrstündiges Verkehrschaos

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 13.30 Uhr, verursachte ein Fahrzeugbrand auf der Autobahn A 5 in den umliegenden Gemeinden für ein mehrstündiges Verkehrschaos. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Autobahn A 5 in nördliche Richtung, als sie in Höhe der Gemeinde Efringen-Kirchen ihren Pkw nicht mehr beschleunigten konnte. Sie fuhr auf den Strandstreifen und konnte ihren Pkw verlassen, als dieser plötzlich anfing im Motorraum zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Allerdings musste zur Reinigung der auslaufenden Betriebsstoffe, welche teilweise wohl auch in das angrenzende Erdreich gelangten, die komplette Nordfahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Aufgrund der Sperrung wurden von mehreren Polizeistreifen Ableitungen, Verkehrssperrungen sowie Stauvorwarnungen auf der Autobahn A 5 und A 98, sowie auf der Bundesstraße 3 und der Landstraße 134 durchgeführt. Dadurch kam es in den Gemeinden Binzen, Eimeldingen und Weil am Rhein zu einem Verkehrschaos. Gegen 19.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden und die Verkehrslage habe sich entspannt. Es wurde niemand verletzt. Ursächlich für den Fahrzeugbrand könnte ein technischer Defekt gewesen sein.

Am Freitag, 01.09.2023, kurz vor 23.30 Uhr, brannte ein weiterer Pkw auf der Autobahn A 5. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 5 in südlicher Richtung als er einen lauten Knall wahrgenommen habe und im Anschluss aus dem Bereich der Motorhaube Rauch aufgestiegen sei. Etwa 200 Meter vor der Anschlussstelle Efringen-Kirchen konnte er auf dem Standstreifen anhalten und alle vier Insassen den Pkw verlassen. Danach habe der Pkw lichterloh angefangen zu brennen. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Während der Brandbekämpfung musste die Südfahrbahn auch komplett gesperrt werden. Kurze Zeit später konnte ein Fahrstreifen wieder geöffnet werden. Es wurde niemand verletzt. Die Ursache dieses Fahrzeugbrandes konnte vor Ort nicht genau ermittelt werden. Ein technischer Defekt kann angenommen werden.

Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeister bei beiden Fahrzeugbränden im Einsatz.

