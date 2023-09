Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Seniorin dreist bestohlen - Falsche Wasserleitungskontrolleure unterwegs - Warnhinweis

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.09.2023, wurde eine 89-jährige Frau Opfer eines dreisten Diebstahls. Gegen 10.00 Uhr klingelten ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau in der Schafackerstraße an der Wohnungstür der 89-Jährigen. Der Mann und die Frau seien im Auftrag des Vermieters gekommen um die Wasserleitungen im Haus zu überprüfen. Die 89-Jährige ließ die Beiden in ihre Wohnung. Der unbekannte Mann sei mit der 89-Jährigen in die Küche gegangen um die Wasserleitungen zu begutachten. Dies nutzte die Frau wohl aus, um aus der Handtasche der Geschädigten zwei Geldbörsen zu stehlen, welche auf einem Stuhl im Wohnzimmer lag.

Hinweis der Polizei:

Seien sie immer misstrauisch und lassen sie ohne Vorankündigung keine Fremden in ihre Wohnung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell