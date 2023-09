Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Angriff auf Mitarbeitende des Ordnungsamtes - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Nach dem Anbringen eines Strafzettels an einem Fahrzeug wurde am Sonntag, 03.09.2023 gegen 17.00 Uhr eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes von einem Mann auf dem Parkplatz Waldlehrpfad in Todtnauberg angegriffen. Der Mann soll die Frau am Kragen gepackt und den Strafzettel in ihre Kleidung gesteckt haben. Danach entfernte sich dieser. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist bekannt. Der Mann ist rund 170 cm groß, 80 Kilo schwer, mittleren Alters und hat dunkles kurzes Haar. Er trug eine helle Hose, ein dunkles Oberteil und eine Kopfbedeckung. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden.

