POL-FR: Kollmarsreute: Pkw mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am heutigen Montag, den 04.09.2023, gegen 04:55 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle in Emmendingen ein Wohnungsbrand mitgeteilt. Die Feuerwehr der Stadt Emmendingen ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Feuer ist bereits seit 05:15 Uhr gelöscht. Betroffen ist eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses. Dieses befindet sich in einem Wohngebiet westlich des Bergfriedhofes. Nach bisherigen ...

